NYT: ЕС требует от Трампа право на членство Украины в НАТО

Европейские страны обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой учесть их мнение по поводу Украины перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Это касается гарантий безопасности для Киева и права Украины на вступление в НАТО, сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на дипломатические источники.

Источник: Life.ru

«Европейцы, как и всегда, поддержали позицию Украины и они, как всегда, настаивали, что НАТО не будет препятствовать вступлению Украины в альянс, даже если сейчас это нецелесообразно», — приводит газета комментарий источника.

Издание сообщает, что европейские страны высказали свои требования во время встречи с украинским руководством и представителями США в Великобритании. Дипломаты заявили, что недопустимо согласовывать что-либо без участия Киева и стран ЕС.

Как сообщал Life.ru, США остались довольны итогом встречи с Киевом и представителями стран ЕС в Великобритании. В переговорах участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс и советники по безопасности из других стран, включая Францию, Германию, Италию, Финляндию и Польшу.

