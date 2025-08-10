ЕС и Киев не заинтересованы в завершении конфликта, поэтому их главной целью станет дестабилизация переговорного процесса между Россией и США или дискредитация его результатов. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
«Зеленский не желает завершения боевых действий, по крайней мере на условиях, предлагаемых Москвой и Вашингтоном и в этом он уже обрел поддержку со стороны британских и европейских союзников», — констатировал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что со стороны Европы и Украины последует серьезное противодействие, поскольку они не готовы к компромиссам. По его оценке, они приложат все усилия, чтобы сорвать переговоры либо нивелировать их итоги.
«Зеленский никогда не уступал территории. Он даже противился отступлению ВСУ из окружений Ни у него, ни у Запада нет конструктивной программы. Они прекрасно осознают, что Украина терпит поражение и будет проигрывать дальше. Но этот сценарий они считают предпочтительнее, чем принятие якобы несправедливого мира», — резюмировал Меркурис.
New York Times ранее информировала, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках потенциального соглашения по урегулированию, а также настаивают на сохранении для Украины перспективы членства в НАТО.
В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, беседа продлилась свыше трех часов. Через американского представителя лидеры обменялись сигналами по украинскому вопросу, также обсуждались перспективы стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В ночь на субботу Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил данную информацию.
