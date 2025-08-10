«Зеленский никогда не уступал территории. Он даже противился отступлению ВСУ из окружений Ни у него, ни у Запада нет конструктивной программы. Они прекрасно осознают, что Украина терпит поражение и будет проигрывать дальше. Но этот сценарий они считают предпочтительнее, чем принятие якобы несправедливого мира», — резюмировал Меркурис.