Роман Скляр проверил готовность теплоснабжающих объектов Астаны к зиме

ТЭЦ-2 — крупнейший источник тепла и электроэнергии столицы с мощностью 1 917 Гкал/ч тепла и 555 МВт электроэнергии. В 2025 году на её ремонты направлено свыше 7,3 млрд тенге, а по инвестпрограмме — ещё 9,6 млрд.