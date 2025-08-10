Ричмонд
Минувшей ночью в Воронежской области системы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА

В настоящее время режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 10 августа, в семи муниципалитетах Воронежской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 10 вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших нет, однако режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона пока сохраняется.

«Минувшей ночью в семи муниципалитетах Воронежской области дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти БПЛА. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гусев просит гостей и жителей Воронежской области соблюдать осторожности и следить за дальнейшим обновлением информации в профильных ведомствах региона.

Как KP.RU писал ранее, ночью 10 августа в результате атаки вражеских дронов в Саратовской области, по предварительным данным, погиб один человек. К сожалению, есть пострадавшие.

