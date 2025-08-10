«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Европа и Украина сделают все возможное, чтобы сорвать переговоры или их обесценить.