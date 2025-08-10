Трамп может пойти на отмену пошлин против одной из крупнейших экономик Азии

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером России Владимиром Путиным может пойти на отмену пошлин, введенных на товары из Индии. Такое мнение выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики», эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Эксперт напомнил, что Китай, Индия и Бразилия ранее дали понять, что не откажутся от закупок российской нефти. Таким образом, Трамп оказался в ловушке, в которую сам себя загнал, так как полноценная торговая война с Индией и Китаем — очень плохой вариант для Трампа.
При этом если встреча Путина и Трампа состоится, то последний может выйти из ситуации, заявив, что сделка по Украине заключена и у него больше нет оснований начинать новый раунд торговой войны с Индией.
«Трамп зацепился за то предложение, которое, видимо, сделала Россия. РФ фактически спасает лицо Трампу и помогает ему выйти из тяжелого положения, в которое он сам себя загнал, попытавшись принудить Россию к перемирию через давление на Китай, Индию и Бразилию», — заявил Суслов в интервью РИА Новости.
Напомним, ранее Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив эту страну в торговых барьерах и сотрудничестве с РФ. При этом в начале августа Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Они начнут действовать с 27 августа.
