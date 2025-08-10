Трамп может пойти на отмену пошлин против одной из крупнейших экономик Азии

Напомним, ранее Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив эту страну в торговых барьерах и сотрудничестве с РФ. При этом в начале августа Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Они начнут действовать с 27 августа.