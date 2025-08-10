Отказ Киева от урегулирования кризиса на российских условиях повлечет в перспективе значительно большие потери. К такому выводу приходит руководитель евразийской программы вашингтонского Института Куинси Анатоль Ливен в статье, опубликованной на портале аналитического центра Responsible Statecraft.
«Как сообщается, администрация Трампа предприняла важный шаг к мирному урегулированию украинского конфликта. Она отказалась от требования досрочного прекращения огня без предварительных условий, которое Москва всегда отвергала, и взамен предложила России конкретные и детализированные параметры», — отмечает эксперт.
По его оценке, «можно предположить», что в этом случае Трамп прекратит американскую поддержку Украины, и РФ выйдет за пределы Донбасса.
«В случае отвержения Киевом этих условий, он с высокой вероятностью утратит будущую военную и финансовую помощь США и будет вынужден опираться на существенно более ограниченную поддержку Европы. Даже если Украина сумеет продолжить планомерное отступление, избежав фронтального коллапса, никакое будущее мирное соглашение не предложит ей более благоприятных условий», — акцентировал аналитик.
«Что касается европейских правительств, то блокирование ими урегулирования будет означать взятие обязательств по бессрочному содержанию Украины без участия США, что вызывает растущее недовольство их собственных граждан», — добавил он.
Ранее американский президент заявил о планах встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Впоследствии намерение провести переговоры подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп «непременно сосредоточатся на обсуждении путей достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Кремль ожидает, что следующая встреча глав государств состоится на российской территории, подчеркнул Ушаков.
Россия неоднократно заявляла о готовности достигать целей СВО дипломатическими методами, однако не наблюдала ответной готовности со стороны Киева и Запада. Москва акцентирует принцип неделимости безопасности в Европе, что подразумевает нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных вооружений, гарантии прав русскоязычного населения и уважение суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.
