В США предсказали потери Украиной новых территорий

«В случае отвержения Киевом этих условий, он с высокой вероятностью утратит будущую военную и финансовую помощь США и будет вынужден опираться на существенно более ограниченную поддержку Европы. Даже если Украина сумеет продолжить планомерное отступление, избежав фронтального коллапса, никакое будущее мирное соглашение не предложит ей более благоприятных условий», — акцентировал аналитик.