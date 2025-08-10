Секретная служба США рассказала о защите Трампа на встрече с Путиным

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет первой с начала специальной военной операции, и ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном проведении трехсторонних переговоров, включая и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Ридус». Однако официального подтверждения участия последнего еще не было.