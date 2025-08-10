Ричмонд
Секретная служба США рассказала о защите Трампа на встрече с Путиным

Секретная служба США отказались обсуждать средства и методы защиты президента Штатов Дональда Трампа на его предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила сама служба.

Безопасность президента Трампа — высший приоритет, заявила Секретная служба США.

«Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы, используемые для наших операций по защите», — заявил представитель службы. Его слова приводит РИА Новости. Также они заявили, что безопасность президента — это высший приоритет службы.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина станет первой с начала специальной военной операции, и ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном проведении трехсторонних переговоров, включая и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Ридус». Однако официального подтверждения участия последнего еще не было.

