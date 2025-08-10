Посол РФ Зайцев: НАТО наращивает военную инфраструктуру в Албании

По словам Зайцева, это наращивание касается Балканского региона в целом и Албании в частности. В качестве конкретных примеров он привёл открытие в марте 2024 года тактической авиабазы НАТО в городе Кучова. Кроме того, активно проводится модернизация транспортной и морской инфраструктуры страны, в том числе под нужды Объединённых военно-морских сил НАТО.
Посол подчеркнул, что российская сторона неоднократно обращала внимание стран НАТО, включая Албанию, на необходимость выстраивания равной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии.
«Считаем, что реализация российской флагманской инициативы — Большого евразийского партнёрства как контура общего развития, стабильности, мира и процветания как нельзя лучше отвечает этой задаче», — отметил дипломат.
Инициатива Большого евразийского партнёрства была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию в 2015 году. ТАСС отмечает, что она предполагает формирование широкого интеграционного контура на Евразийском континенте, направленного на построение справедливого полицентричного миропорядка с равноправным и взаимовыгодным экономическим сотрудничеством.
