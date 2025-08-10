Посол РФ Зайцев: НАТО наращивает военную инфраструктуру в Албании

По словам Зайцева, это наращивание касается Балканского региона в целом и Албании в частности. В качестве конкретных примеров он привёл открытие в марте 2024 года тактической авиабазы НАТО в городе Кучова. Кроме того, активно проводится модернизация транспортной и морской инфраструктуры страны, в том числе под нужды Объединённых военно-морских сил НАТО.