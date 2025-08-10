Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 9 августа провел переговоры в Чевнинге в Англии с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, украинскими представителями и дипломатами ЕС. Вашингтон охарактеризовал встречу как «значительный прогресс» на пути к прекращению войны. За несколько дней до этого спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая условия перемирия и механизмы его контроля. Трамп после этого заявил о «большом прогрессе» и близости к соглашению. Президенты США и РФ встретятся на Аляске в понедельник, 15 августа.