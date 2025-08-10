Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Токаев подчеркнул, что богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений.