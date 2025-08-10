Лукашенко подтвердил курс Беларуси на раскрытие потенциала отношений с Эквадором

Глава государства отметил активизацию политического диалога между Минском и Кито, а также подтвердил намерение держать курс на раскрытие богатого потенциала белорусско-эквадорских отношений.
«Уверен, что взаимодополняемость экономик и стремление наших государств к их диверсификации путем развития новых отраслей и укрепления торговых связей позволят нам существенно увеличить двусторонний товарооборот», — говорится в поздравлении.
С учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но и в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества, заверил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Даниэлю Нобоа крепкого здоровья и успехов на ответственной должности, а гражданам Эквадора — мира и благополучия.