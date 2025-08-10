Ричмонд
Лукашенко подтвердил курс Беларуси на раскрытие потенциала отношений с Эквадором

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником — Днем провозглашения независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

Глава государства отметил активизацию политического диалога между Минском и Кито, а также подтвердил намерение держать курс на раскрытие богатого потенциала белорусско-эквадорских отношений.

«Уверен, что взаимодополняемость экономик и стремление наших государств к их диверсификации путем развития новых отраслей и укрепления торговых связей позволят нам существенно увеличить двусторонний товарооборот», — говорится в поздравлении.

С учетом участия в евразийских интеграционных объединениях Эквадор может рассчитывать на Беларусь как на стабильного и надежного партнера в самом центре Европы не только в политической и торгово-экономической сферах, но и в вопросах научно-технического и гуманитарного сотрудничества, заверил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Даниэлю Нобоа крепкого здоровья и успехов на ответственной должности, а гражданам Эквадора — мира и благополучия.

