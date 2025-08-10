Лукашенко: строительная отрасль Беларуси из года в год демонстрирует высокие результаты

«Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива, — отметил глава государства. — Наши талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в этом году исполняется 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты — мемориалы и памятники, прекрасные культовые сооружения и целые кварталы с необычной застройкой».