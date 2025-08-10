Ричмонд
Лукашенко: строительная отрасль Беларуси из года в год демонстрирует высокие результаты

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с Днем строителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Freepik

«Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива, — отметил глава государства. — Наши талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в этом году исполняется 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты — мемориалы и памятники, прекрасные культовые сооружения и целые кварталы с необычной застройкой».

Президент также подчеркнул: «Трудолюбивые белорусские строители воплощают в жизнь самые креативные идеи и пишут рукотворную историю государства: активными темпами возводят жилье, здания социальной инфраструктуры, современные производства, внедряют инновационные технологии и оригинальные конструкторские решения. Квалификация работников предприятий строительных материалов и качество выпускаемой ими продукции высоко ценятся как в стране, так и за ее пределами».

Александр Лукашенко выразил убежденность, что союз творческих идей, профессионального мастерства и железобетонной надежности позволит и дальше реализовывать амбициозные проекты и решать сложные задачи.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, жизненной энергии и новых достижений во благо Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем строителя.

Работникам и ветеранам строительного комплекса Республики Беларусь.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с праздником.

Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива.

Наши талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в этом году исполняется 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты — мемориалы и памятники, прекрасные культовые сооружения и целые кварталы с необычной застройкой.

Трудолюбивые белорусские строители воплощают в жизнь самые креативные идеи и пишут рукотворную историю государства: активными темпами возводят жилье, здания социальной инфраструктуры, современные производства, внедряют инновационные технологии и оригинальные конструкторские решения.

Квалификация работников предприятий строительных материалов и качество выпускаемой ими продукции высоко ценятся как в стране, так и за ее пределами.

Убежден, что союз творческих идей, профессионального мастерства и железобетонной надежности позволит вам и дальше реализовывать амбициозные проекты и решать сложные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, жизненной энергии и новых достижений во благо Беларуси.

Александр Лукашенко.

