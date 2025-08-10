Эррол Маск высказался о дружбе между РФ и США

Россия и США в будущем могут прийти к дружеским отношениям. Так считает отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска — Эррол Маск.
«Я бы сказал, что да», — ответил Эррол Маск на вопрос журналиста о том, могут ли РФ и США в будущем стать друзьями, сообщает РИА Новости.
Напомним, Маск-старший в июне посетил Москву, где выступил на «Форуме будущего 2050».
Тогда же Эррол Маск назвал Москву красивейшим городом.
