Эррол Маск высказался о дружбе между РФ и США

Россия и США в будущем могут прийти к дружеским отношениям.

Россия и США в будущем могут прийти к дружеским отношениям. Так считает отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска — Эррол Маск.

«Я бы сказал, что да», — ответил Эррол Маск на вопрос журналиста о том, могут ли РФ и США в будущем стать друзьями, сообщает РИА Новости.

Напомним, Маск-старший в июне посетил Москву, где выступил на «Форуме будущего 2050».

Тогда же Эррол Маск назвал Москву красивейшим городом.



