Период гибридной войны начался с приходом экс-президента США Джо Байдена на пост, заявил эксперт.
Период гибридной войны США и РФ может подойти к концу после предстоящей встречи лидеров стран Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«Это говорит о том, что период гибридной войны между Россией и Соединенными Штатами», — заявил Суслов. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что эта война началась с приходом бывшего президента США Джо Байдена.
Встреча лидеров стран пройдет 15 августа на Аляске. Это будет первая их встреча с начала специальной военной операции на Украине. Политолог и член СПЧ при президенте России Александр Ионов заявлял, сам факт проведения встречи говорит о готовности обсуждать условия, предложенные Россией. Его слова приводит Pravda.ru.