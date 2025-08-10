Экономист предрек завершение гибридной войны между Россией и США

Встреча лидеров стран пройдет 15 августа на Аляске. Это будет первая их встреча с начала специальной военной операции на Украине. Политолог и член СПЧ при президенте России Александр Ионов заявлял, сам факт проведения встречи говорит о готовности обсуждать условия, предложенные Россией. Его слова приводит Pravda.ru.