Андрей Назаров увидел, как будет выглядеть Уфа в будущем

В Башкортостане в 2024 году было введено 3,3 млн кв. м жилья. На человека приходится 30 кв. м, и это хороший показатель, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Свои жилищные условия улучшили 122 тыс. семей.
Здесь мы уже не первый год сохраняем 6-е место в федеральном рейтинге. Особенно важным считаю то, что удалось обеспечить жильем 1029 детей-сирот. Идет работа и по расселению аварийного жилья — 18 тыс. кв. м, 1120 человек. Новые объекты означают, что регион живет, люди хотят в нем работать, растить детей, связывают с ним свое будущее. Профессия строителя никогда не устареет и уж точно ее не заменит ни один искусственный интеллект.
В Башкортостане много династий в данной отрасли: два-три поколения семей Моховых, Адигамовых, Киямовых, Пестрецовых, Бережневых, Зимовец посвятили себя строительной сфере.
Как рассказал Андрей Назаров, династия Носковых, к примеру, уже на протяжении четырех поколений вносит вклад в развитие инфраструктуры Башкортостана. Прадед Петр Ильич участвовал в строительстве эвакуированных нефтеперерабатывающих заводов и газопровода «Бухара-Урал» в 50-е годы. Есть в роду и орденоносцы, и застройщики. Праправнук Платон уже планирует получить строительное образование и следовать по стопам своего прапрадеда.
Премьер-министр посоветовал всем желающим прийти на выставку под открытым небом «Строим города». Она проходит в Уфе на территории «Арт-квадрата».
«Посетил ее, увидел, как будет выглядеть родная столица в ближайшем будущем — мне очень понравилось! — написал в телеграм-канале Андрей Назаров. — Поздравляю строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Пусть ваши руки создают прочные основы для процветания нашей республики, а сердца наполняются гордостью за каждое возведённое вами сооружение!».