Андрей Назаров увидел, как будет выглядеть Уфа в будущем

Здесь мы уже не первый год сохраняем 6-е место в федеральном рейтинге. Особенно важным считаю то, что удалось обеспечить жильем 1029 детей-сирот. Идет работа и по расселению аварийного жилья — 18 тыс. кв. м, 1120 человек. Новые объекты означают, что регион живет, люди хотят в нем работать, растить детей, связывают с ним свое будущее. Профессия строителя никогда не устареет и уж точно ее не заменит ни один искусственный интеллект.