Украина, вероятно, должна будет решиться на территориальные уступки для урегулирования конфликта, однако поднимать этот вопрос пока рано, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — уточнил он в интервью немецкой газете Bild.
Глава города признал, что в украинском обществе наблюдается усталость от боевых действий. По словам мэра, для мирного урегулирования требуется диалог между Москвой и Киевом.
Кличко допустил, что глава киевского режима Владимир Зеленский встретится с президентом Владимиром Путиным. Он считает, что в указанных переговорах также должен участвовать американский лидер Дональд Трамп.
Напомним, ранее Владимир Зеленский на фоне сообщений о планируемой встрече президентов РФ и США заявил, что не собирается идти на территориальные уступки. Газета The New York Times написала, что такой резкий отказ главы киевского режима может разозлить Дональда Трампа.