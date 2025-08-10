Кличко допустил, что Украине могут понадобиться территориальные уступки

Напомним, ранее Владимир Зеленский на фоне сообщений о планируемой встрече президентов РФ и США заявил, что не собирается идти на территориальные уступки. Газета The New York Times написала, что такой резкий отказ главы киевского режима может разозлить Дональда Трампа.