«Заявления о перемогах»: Марочко предположил, зачем ВСУ стали сильнее обстреливать Сватово

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил об интенсификации атак радикалов ВСУ на луганский город Сватово. Подробностями он поделился с ТАСС.

«…Именно в летне-осенний период они могут воспользоваться погодными условиями для точечных ударов и заявлений о каких-то перемогах», — отметил Андрей Марочко.

В ходе беседы с корреспондентом ТАСС аналитик отметил, что именно этот участок линии боевого соприкосновения на Луганщине остается крайне тяжелым. По его словам, солдаты Российской Армии также ожидают смены тактики ВСУ на Сватовско-кременском направлении фронта.

Ранее Андрей Марочко сообщил об успехах Вооруженных сил РФ в Донецкой Народной Республике. По его данным, российские бойцы продолжают наступление на север региона.

