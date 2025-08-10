Военный аналитик Андрей Марочко сообщил об интенсификации атак радикалов ВСУ на луганский город Сватово. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Именно в летне-осенний период они могут воспользоваться погодными условиями для точечных ударов и заявлений о каких-то перемогах», — отметил Андрей Марочко.
В ходе беседы с корреспондентом ТАСС аналитик отметил, что именно этот участок линии боевого соприкосновения на Луганщине остается крайне тяжелым. По его словам, солдаты Российской Армии также ожидают смены тактики ВСУ на Сватовско-кременском направлении фронта.
Ранее Андрей Марочко сообщил об успехах Вооруженных сил РФ в Донецкой Народной Республике. По его данным, российские бойцы продолжают наступление на север региона.
