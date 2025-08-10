«Заявления о перемогах»: Марочко предположил, зачем ВСУ стали сильнее обстреливать Сватово

В ходе беседы с корреспондентом ТАСС аналитик отметил, что именно этот участок линии боевого соприкосновения на Луганщине остается крайне тяжелым. По его словам, солдаты Российской Армии также ожидают смены тактики ВСУ на Сватовско-кременском направлении фронта.