Участки земли многодетным семьям полностью выдали в 16 районах Татарстана

Напомним, право на землю имеют многодетные семьи, в которых трое и более детей. При этом семья должна проживать на территории муниципалитета не менее пяти лет и нуждаться в улучшении жилищных условий — то есть на каждого члена семьи приходится от 12 до 18 кв. метров жилья. Также семья может подать заявление на землю, если одному из детей до 23 лет, и он учится очно.