Участки земли многодетным семьям полностью выдали в 16 районах Татарстана

В Татарстане 16 районов полностью обеспечили земельными участками всех многодетных заявителей — задачу планировали выполнить до конца 2024 года. Об этом сообщили в Минземимущества РТ.

Источник: РИА "Новости"

Еще 21 район близок к выполнению плана — участки получили от 90 до 99% семей, а в 12 районах землю не выдали всего 1−2 семьям. В Минземимущества отметили, что до конца 2025 года власти планируют завершить работу по выдаче участков всем заявившимся семьям.

Напомним, право на землю имеют многодетные семьи, в которых трое и более детей. При этом семья должна проживать на территории муниципалитета не менее пяти лет и нуждаться в улучшении жилищных условий — то есть на каждого члена семьи приходится от 12 до 18 кв. метров жилья. Также семья может подать заявление на землю, если одному из детей до 23 лет, и он учится очно.