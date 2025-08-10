Фицо пожелал Путину и Трампу найти осмысленное решение украинского вопроса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, найти «осмысленное решение» по украинскому вопросу во время их предстоящей встречи.
«С самого начала конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, в первую очередь, на мире», — отметил Фицо в своем заявлении в Facebook*.
Политик обратил внимание на то, что сейчас главное — остановить боевые действия между Россией и Украиной и добиться того, чтобы западные страны не мешали возможному заключению соглашения о мире.
Встреча Путина и Трампа состоится в грядущую пятницу, 15 августа, на Аляске.
* Владелица соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в стране.