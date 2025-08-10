Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо пожелал Путину и Трампу найти осмысленное решение украинского вопроса

Премьер-министр Словакии назвал главным сейчас — остановить боевые действия между Москвой и Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, найти «осмысленное решение» по украинскому вопросу во время их предстоящей встречи.

«С самого начала конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, в первую очередь, на мире», — отметил Фицо в своем заявлении в Facebook*.

Политик обратил внимание на то, что сейчас главное — остановить боевые действия между Россией и Украиной и добиться того, чтобы западные страны не мешали возможному заключению соглашения о мире.

Встреча Путина и Трампа состоится в грядущую пятницу, 15 августа, на Аляске.

* Владелица соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена в стране.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше