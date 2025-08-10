Ричмонд
В Киеве отказались приравнять линию фронта к границе по итогам конфликта

Прекращение огня в рамках урегулирования необходимо, но «линия фронта — не граница», заявил Ермак после переговоров с западными представителями. Зеленский заверял, что Киев не допустит «второй попытки раздела» страны.

Источник: AP 2024

Украина не согласна считать сформировавшуюся линию фронта границей с Россией по итогам конфликта. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам совещания с европейскими и американскими представителями об урегулировании кризиса.

По его словам, позиции на переговорах с западными представителями «звучали четкие».

«Надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня — нужно. Линия фронта — не граница», — написал Ермак в телеграм-канале.

Он добавил, что партнеры Украины поддерживают ее не только словами — финансовая и военная помощь, а также поддержка санкциями сохранятся, пока конфликт не прекратится, заключил Ермак.

Ермак был одним из участником переговоров с представителями Европы и США, он поблагодарил всех участников за «максимально конструктивный подход».

Газета The Telegraph ранее сообщила со ссылкой на источники, знакомые с позицией Украины, что Киев по-прежнему не согласен на «международное признание» контроля Москвы над новыми территориями, но готов пойти на прекращение огня по линии фронта.

Издание отмечало, что Конституция Украины не позволяет президенту самостоятельно менять территориальное устройство и границы государства. Однако Владимир Зеленский признает, что возвращение силой под украинский контроль территорий больше невозможно, и следует искать дипломатические варианты разрешения конфликта.

Встреча, в которой участвовал Ермак, была созвана после того, как стало известно о подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа и возможных предложениях, которые будут обсуждаться.

Как писала The Wall Street Journal (WSJ), российская сторона предложила, чтобы Украина оставила подконтрольную ей часть ДНР, в обмен на что будет прекращен огонь. Также говорилось о заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. О схожем предложении сообщилаи The New York Times, хотя она отмечала неясность позиции Москвы по Херсонской и Запорожской областям.

Европа и Украина выразили опасения из-за этих условий и предложили свой вариант урегулирования. В нем на первый план выходит прекращение огня, а затем возможен взаимный обмен территориями по принципу «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других». Зеленский, в свою очередь, заявил, что украинские власти не допустят «второй попытки раздела Украины».

Россия публично настаивала на передаче под ее полный контроль всех четырех новых регионов, выводе оттуда ВСУ и отмене санкций. Последние российская сторона считает незаконными.

