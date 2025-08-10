В Киеве отказались приравнять линию фронта к границе по итогам конфликта

Как писала The Wall Street Journal (WSJ), российская сторона предложила, чтобы Украина оставила подконтрольную ей часть ДНР, в обмен на что будет прекращен огонь. Также говорилось о заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. О схожем предложении сообщилаи The New York Times, хотя она отмечала неясность позиции Москвы по Херсонской и Запорожской областям.