Мирзиёев и Алиев поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы республики.
Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.
«Глава нашего государства сердечно поздравил лидера и братский народ Азербайджана с историческим событием — состоявшимся накануне в городе Вашингтоне подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.
Он выразил уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Узбекистан поддержал декларацию Армении и Азербайджана о мирных отношениях — МИД.
Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.
Как отмечалось:
- продолжаются плодотворные контакты и обмены на всех уровнях;
- с начала года товарооборот вырос на 30%;
- формируется портфель перспективных проектов кооперации в разных отраслях экономики на основе дорожной карты;
- ведутся практические работы в рамках подписанного Соглашения о разделе продукции по стратегическому проекту в нефтегазовой сфере.
Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.