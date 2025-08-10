Ричмонд
Мирзиёев и Алиев поговорили по телефону — что обсудили

В числе других вопросов лидеры рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.

Источник: пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев поздравил азербайджанского коллегу с подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией.

«Глава нашего государства сердечно поздравил лидера и братский народ Азербайджана с историческим событием — состоявшимся накануне в городе Вашингтоне подписанием мирной декларации между Азербайджаном и Арменией», — говорится в сообщении.

Он выразил уверенность, что скорейшее официальное заключение мирного соглашения будет иметь важное значение для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Узбекистан поддержал декларацию Армении и Азербайджана о мирных отношениях — МИД.

Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Азербайджан в июле этого года.

Как отмечалось:

  • продолжаются плодотворные контакты и обмены на всех уровнях;
  • с начала года товарооборот вырос на 30%;
  • формируется портфель перспективных проектов кооперации в разных отраслях экономики на основе дорожной карты;
  • ведутся практические работы в рамках подписанного Соглашения о разделе продукции по стратегическому проекту в нефтегазовой сфере.

Лидеры также рассмотрели график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.