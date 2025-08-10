Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть идею проведения трёхстороннего саммита с участием России и Украины, который мог бы состояться на Аляске. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп открыт для трёхстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина», — говорится в сообщении.

Это заявление прозвучало на фоне постоянных требований Украины и европейских стран обеспечить Киеву место за столом предстоящих переговоров между Путиным и Трампом.

Напомним, ранее американский лидер сообщил о намерении встретиться с российским коллегой на Аляске 15 августа. Впоследствии планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль, в свою очередь, ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше