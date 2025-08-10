Третий лишний: В США заявили, что по просьбе Путина Трамп не позвал Зеленского на Аляску

Напомним, ранее американский лидер сообщил о намерении встретиться с российским коллегой на Аляске 15 августа. Впоследствии планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль, в свою очередь, ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории.