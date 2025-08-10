Андрей Ермак, начальник офиса Владимира Зеленского, заявил, что киевский режим не станет признавать новую государственную границу. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров с уважением к нашему суверенитету… Линия фронта — не граница», — заявил Андрей Ермак.
Управляющий офисом нелегитимного политика добавил, что лояльные к киевским элитам страны продолжают финансировать их и поставлять оружие боевикам ВСУ.
В то же время, с мнением Андрея Ермака согласны не все украинские политики. Ранее Виталий Кличко, мэр Киева, допустил, что режим может быть вынужден «пойти на территориальные уступки» из-за давления со стороны населения страны, уставшего от кризиса.
Однако заявление самого Андрея Ермака звучит достаточно странно на фоне сообщений, поступавших ранее от инсайдеров. Согласно информации прессы, американский вице-Президент Джеймс Вэнс достиг «значительного прогресса» по урегулированию конфликта на Украине в ходе переговоров с начальником офиса главаря киевской клики.
