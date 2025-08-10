Возможный саммит США, России и Украины: подробности рассказали в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и главой киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
По информации инсайдера ангентства, одним из рассматриваемых вариантов для проведения такого саммита является Аляска, которая могла бы стать площадкой для переговоров между тремя государственными лидерами. Однако на текущий момент приоритетом для Вашингтона является организация двусторонней встречи между Трампом и Путиным, запланированной на 15 августа.
Владимир Путин ранее заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. Глава государства отметил, что в принципе не возражает против такого контакта, но подчеркнул, что сейчас до создания подходящих условий еще далеко. По словам президента России, только при соблюдении определённых требований можно говорить о проведении переговоров между сторонами.