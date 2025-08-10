Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возможный саммит США, России и Украины: подробности рассказали в Белом доме

Reuters: Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина и главой киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

По информации инсайдера ангентства, одним из рассматриваемых вариантов для проведения такого саммита является Аляска, которая могла бы стать площадкой для переговоров между тремя государственными лидерами. Однако на текущий момент приоритетом для Вашингтона является организация двусторонней встречи между Трампом и Путиным, запланированной на 15 августа.

Владимир Путин ранее заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. Глава государства отметил, что в принципе не возражает против такого контакта, но подчеркнул, что сейчас до создания подходящих условий еще далеко. По словам президента России, только при соблюдении определённых требований можно говорить о проведении переговоров между сторонами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше