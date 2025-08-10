Возможный саммит США, России и Украины: подробности рассказали в Белом доме

Владимир Путин ранее заявил, что встреча с Владимиром Зеленским возможна, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. Глава государства отметил, что в принципе не возражает против такого контакта, но подчеркнул, что сейчас до создания подходящих условий еще далеко. По словам президента России, только при соблюдении определённых требований можно говорить о проведении переговоров между сторонами.