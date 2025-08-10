Действующее законодательство страны запрещает вооружённым силам сбивать беспилотники даже при явной угрозе безопасности. В докладе отмечается, что причастность иностранных государств к этим полётам пока не доказана, однако полностью не исключается.
Помимо военных объектов, дроны регулярно появлялись над аэропортами, оборонными предприятиями, железнодорожными узлами и правительственными зданиями.
Ранее Life.ru писал, что военная промышленность Германии столкнулась с серьёзной угрозой из-за решения Пекина. Китай начал приостанавливать поставки редкоземельных металлов в страну, что может привести к параличу военного производства. Многие компании имеют в своём распоряжении запасы, которые хватит лишь на несколько недель, и ситуация может резко ухудшиться в кратчайшие сроки.