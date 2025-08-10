Население Украины уже осознало, чем закончится действующий конфликт, и желает поскорее завершить боевые действия, даже если понадобится принять условия России и пойти на значительные уступки, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он отметил, что репрессии со стороны киевского режима не позволяют жителям оказать влияние на власти.
«Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это», — сказал Дэвис в видеоблоге.
По словам подполковника, киевский режим пытается игнорировать тот факт, что российская армия сильнее ВСУ.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на территориальные уступки. Он сделал это заявление на фоне сообщений о встрече, которую планируют провести 15 августа на Аляске президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Британский журналист Чейз Боуз выразил мнение, что в связи с предстоящими переговорами Зеленский обезумел окончательно.