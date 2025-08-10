Подполковник США Дэвис: жители Украины готовы принять условия России

«Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это», — сказал Дэвис в видеоблоге.