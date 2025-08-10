Стало известно о состоянии взятого в плен наемника ВСУ из Вьетнама

Состояние 23-летнего гражданина Вьетнама, воевавшего на стороне ВСУ и которого взяли в плен российские военные, нормальное. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
«23 года парню. Юго-восточный азиат, состояние нормальное», — рассказал собеседник агентства.
Телеканал RT ранее сообщал, что российские бойцы взяли в плен вьетнамского наемника, сражавшегося на стороне ВСУ. Иностранец угодил в плен на краснолиманском направлении в ДНР.
Как уточнялось, у пленного иностранца был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, куда набирают наемников из разных государств. Пленный позднее рассказал, что он был одним из последних, кто выжил после удара российских сил по позициям его подразделения.
Ранее военный аналитик Андрей Марочко пояснил, зачем ВСУ стали интенсивно обстреливать город Сватово в Луганской Народной Республике.