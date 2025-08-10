Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днём строителя

Губернатор также отметил колоссальный объём строительства социальных объектов. В 2024 году было введено в эксплуатацию 24 социальных учреждения — поликлиники, ФАПы, школы, а также построено 29 домов под специализированный жилой фонд. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё 29 объектов социальной инфраструктуры и 23 новостройки для льготников.