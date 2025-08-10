Губернатор Травников поздравил новосибирцев с Днём строителя

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил работников строительной отрасли с их профессиональным праздником. В своём обращении глава региона отметил, что строители представляют собой самую созидательную отрасль.
Андрей Травников подчеркнул лидерство Новосибирской области в сфере жилищного строительства, где вводятся миллионы квадратных метров современного жилья и реализуются масштабные проекты по реновации и развитию инфраструктуры. В прошлом году в регионе было построено более 2,5 млн кв. м жилья.
Губернатор также отметил колоссальный объём строительства социальных объектов. В 2024 году было введено в эксплуатацию 24 социальных учреждения — поликлиники, ФАПы, школы, а также построено 29 домов под специализированный жилой фонд. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию ещё 29 объектов социальной инфраструктуры и 23 новостройки для льготников.
«Благодарю всех работников строительной сферы за добросовестный труд и самоотдачу. Пусть новые проекты успешно претворяются в жизнь, а результаты вашего труда делают наш регион краше и комфортнее!» — написал глава региона в своём тг-канале.