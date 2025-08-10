Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО в ночь на воскресенье отразили налет сразу 121 БПЛА ВСУ на 15 областей страны

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 121 воздушного дрона неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 10 августа.

В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 121 воздушного дрона неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 10 августа. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МО, самому массированному налету БПЛА подвергся Краснодарский край — силы противовоздушной обороны Российской Армии ликвидировали на территории региона сразу 29 целей.

В небе над Крымским полуостровом подразделения ПВО уничтожили 15 дронов, а над Брянщиной — 12.

По 8 целей пришлось на Ставропольский край и Саратовскую область. Еще 9 БПЛА сбили на территории Воронежской области.

Также 7 дронов уничтожили в небе над Калужской областью, а над Тульской — 6.

Еще 5 БПЛА пришлось на Ростовщину. На территории Рязанской области сбили 4 воздушные цели.

В акватории Азовского моря силы ПВО ликвидировали 2 беспилотника. По одной цели пришлось на Смоленщину, Орловщину и Тверскую область соответственно.

К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Ранее стало известно, что в ночь на 9 августе в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Саратовской области погиб местный житель.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше