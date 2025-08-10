В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 121 воздушного дрона неонацистов ВСУ в ночь на воскресенье, 10 августа. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МО, самому массированному налету БПЛА подвергся Краснодарский край — силы противовоздушной обороны Российской Армии ликвидировали на территории региона сразу 29 целей.
В небе над Крымским полуостровом подразделения ПВО уничтожили 15 дронов, а над Брянщиной — 12.
По 8 целей пришлось на Ставропольский край и Саратовскую область. Еще 9 БПЛА сбили на территории Воронежской области.
Также 7 дронов уничтожили в небе над Калужской областью, а над Тульской — 6.
Еще 5 БПЛА пришлось на Ростовщину. На территории Рязанской области сбили 4 воздушные цели.
В акватории Азовского моря силы ПВО ликвидировали 2 беспилотника. По одной цели пришлось на Смоленщину, Орловщину и Тверскую область соответственно.
К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Ранее стало известно, что в ночь на 9 августе в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Саратовской области погиб местный житель.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.