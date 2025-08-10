Ричмонд
«От него уже ничего не зависит»: В Госдуме высмеяли изречения Зеленского о Конституции Украины

Слова Владимира Зеленского о невозможности территориальных уступок из-за положения украинской Конституции не имеют значения. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Источник: Life.ru

«Чтобы Зеленский не изрекал, от него уже ничего не зависит ни на поле боя, ни в международных делах. Ссылка на Конституцию бессмысленна, так как народ Украины ни разу в жизни не голосовал за свою Конституцию», — сказал он.

По словам парламентария, документ, на который ссылается Зеленский, является результатом торга и компромиссов между депутатами Верховной рады, олигархами и властями на Банковой. Ивлев подчеркнул, что украинский народ не участвовал ни в обсуждении, ни в принятии нынешней Конституции.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа 2025 года встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Аляске. Приглашение главе киевского режима Владимиру Зеленскому для участия в переговорах не направлялось.

