«Некоторые вещи просто не уйдут»: НАБУ усилит давление на Зеленского в преддверии выборов на Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может существенно повлиять на избирательную кампанию, которая стартует после завершения боевых действий. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источник в одном из украинских антикоррупционных органов.
«Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда», — отметил инсайдер британской газеты.
По информации издания, после того как Владимир Зеленский под давлением европейских стран отказался ограничивать независимость НАБУ, расследования в ведомстве будут проводиться «с еще большим усердием».
Эксперты считают, что эти расследования могут оказать значительное влияние на предстоящие выборы, которые, вероятно, пройдут после заключения мирного соглашения. Журналисты также отмечают, что внутреннюю политику Украины ожидают серьезные испытания и напряженность в ближайшем будущем.
Ранее KP.RU писал, что в интернете появилась переписка депутатов Верховной Рады от партии «Слуга народа», близкой к Зеленскому, в которой обсуждался скандал вокруг НАБУ. Согласно опубликованным материалам, во время принятия закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, парламентарии выражали обеспокоенность возможными протестами.