Отец Илона Маска заявил, что Россия и США смогут стать союзниками

Напомним, что в ближайшее время может состояться встреча лидеров двух государств. Американский президент Дональд Трамп анонсировал переговоры с российским коллегой на Аляске 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, отметив, что стороны сосредоточатся на поиске путей урегулирования украинского кризиса. Кремль, в свою очередь, рассчитывает, что следующая встреча пройдёт уже на российской территории.