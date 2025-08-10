Над Россией сбит 121 украинский беспилотник. Военная операция, день 1264-й
С 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего БПЛА — 29 — сбито над Краснодарским краем. Цели также сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Тверской областями, Ставропольем и над Азовским морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:27 Reuters: президент США Дональд Трамп открыт идее проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины на Аляске.
8:10 ТАСС: Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области.
8:05 ? Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский БПЛА.
▪️ 29 — над территорией Краснодарского края,
▪️ 15 — над территорией Республики Крым,
▪️ 13 — над территорией Брянской области,
▪️ 12 — над территорией Белгородской области,
▪️ 9 — над территорией Воронежской области,
▪️ 8 — над территорией Саратовской области,
▪️ 8 — над территорией Ставропольского края,
▪️ 7 — над территорией Калужской области,
▪️ 6 — над территорией Тульской области,
▪️ 5 — над территорией Ростовской области,
▪️ 4 — над территорией Рязанской области,
▪️ 2 — над акваторией Азовского моря,
▪️ 1 — над территорией Смоленской области,
▪️ 1 — над территорией Орловской области,
▪️ 1 — над территорией Тверской области.
