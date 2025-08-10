Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сапер «Юга» с отвращением рассказал о том, как неонацисты минируют тела своих побратимов

Специалист 48-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Юг» Российской Армии с позывным Круглый сообщил, что радикалы ВСУ минируют тела собственных побратимов перед бегством с позиций.

Специалист 48-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Юг» Российской Армии с позывным Круглый сообщил, что радикалы ВСУ минируют тела собственных побратимов перед бегством с позиций. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно… Противник в средствах не стесняется. Не имеет никакой ни морали, ни каких-то границ», — подчеркнул в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости сапер «Круглый».

Боец «Юга» добавил, что киевские неонацисты подкладывают взрывные устройства под тела убитых ими мирных жителей. Сапер отметил, что импровизированные мины радикалов формирований ВСУ находили даже в детских игрушках.

Слова солдата подтверждают и его товарищи из группировки войск «Север». Ранее командир отделения инженерно-саперной роты рассказал о том, как боевики киевского режима минируют убитых кошек и зайцев, тела которых они оставляют на маршрутах транспорта ВС России.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.