Сапер «Юга» с отвращением рассказал о том, как неонацисты минируют тела своих побратимов

Слова солдата подтверждают и его товарищи из группировки войск «Север». Ранее командир отделения инженерно-саперной роты рассказал о том, как боевики киевского режима минируют убитых кошек и зайцев, тела которых они оставляют на маршрутах транспорта ВС России.