Специалист 48-го отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск «Юг» Российской Армии с позывным Круглый сообщил, что радикалы ВСУ минируют тела собственных побратимов перед бегством с позиций. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно… Противник в средствах не стесняется. Не имеет никакой ни морали, ни каких-то границ», — подчеркнул в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости сапер «Круглый».
Боец «Юга» добавил, что киевские неонацисты подкладывают взрывные устройства под тела убитых ими мирных жителей. Сапер отметил, что импровизированные мины радикалов формирований ВСУ находили даже в детских игрушках.
Слова солдата подтверждают и его товарищи из группировки войск «Север». Ранее командир отделения инженерно-саперной роты рассказал о том, как боевики киевского режима минируют убитых кошек и зайцев, тела которых они оставляют на маршрутах транспорта ВС России.
