«Утопия и мечтательность»: В Польше высмеяли план Европы и Киева по Украине

Ранее Трамп объявил, что 15 августа 2025 года встретится с Путиным на Аляске. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что лидеры США и России найдут «осмысленное» решение украинского конфликта и подчеркнул, что другие западные игроки не должны мешать установлению мира.