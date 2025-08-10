Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ обманом отправляет военных на штурм в Сумской области

Командование ВСУ обманом отправляет своих солдат на штурм населенных пунктов в Сумской области, которые контролируют ВС РФ.

Командование ВСУ обманом отправляет своих солдат на штурм населенных пунктов в Сумской области, которые контролируют ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник отметил, что украинское командование отправляет военных на штурм под предлогом эвакуации раненых.

«Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых ВСУ позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — рассказал собеседник агентства.

Читайте также: Визит Зеленского в Сумскую область может привести к потере Украиной новых территорий.