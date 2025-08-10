Командование ВСУ обманом отправляет своих солдат на штурм населенных пунктов в Сумской области, которые контролируют ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Источник отметил, что украинское командование отправляет военных на штурм под предлогом эвакуации раненых.
«Боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых ВСУ позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — рассказал собеседник агентства.
