Как ранее сообщал Life.ru, украинские военнослужащие передали Российской армии координаты дислокации заградительных отрядов, а затем оперативно оставили свои позиции. Этот случай произошёл в Днепропетровской области. В результате по указанным заградительным формированиям был нанесён удар.