В Вашингтоне назвали выбор Аляски для саммита сигналом веры Трампа в сделку по Украине

Выбор Аляски для проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина показывает уверенность лидера Штатов том, что данный саммит поможет продвинуться к завершению конфликта на Украине. Данное предположение высказал научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

Выбор Аляски отражает уверенность Трампа о проложении пути к рамочной сделке, заявил политолог.

Выбор Аляски для проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина показывает уверенность лидера Штатов том, что данный саммит поможет продвинуться к завершению конфликта на Украине. Данное предположение высказал научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

«Выбор Аляски отражает явную уверенность президента Трампа в том, что предстоящий саммит проложит путь к всеобъемлющей рамочной сделке, направленной на то, чтобы завершить украинский конфликт», — заявил Эпископос. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что данное место нетипично для переговоров, как Турция или арабские государства, что наводит на мысль о важности данной встречи.

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой за четыре года личной беседой лидеров США и России — предыдущий саммит прошел в 2021 году при Байдене. На фоне переговоров мировые СМИ отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые выразил готовность обсуждать соглашение, хотя ранее настаивал на недопустимости уступок. Выбор Аляски связан с юридической безопасностью для Путина, поскольку США не ратифицировали Римский статут МУС, выдавшего ордер на его арест.

