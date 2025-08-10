В Вашингтоне назвали выбор Аляски для саммита сигналом веры Трампа в сделку по Украине

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой за четыре года личной беседой лидеров США и России — предыдущий саммит прошел в 2021 году при Байдене. На фоне переговоров мировые СМИ отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые выразил готовность обсуждать соглашение, хотя ранее настаивал на недопустимости уступок. Выбор Аляски связан с юридической безопасностью для Путина, поскольку США не ратифицировали Римский статут МУС, выдавшего ордер на его арест.