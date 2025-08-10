На Западе саммит Трампа и Путина на Аляске назвали «медленным поражением Украины»

Заявленный скорый саммит президентов России и США на Аляске произвел настоящий фурор в столицах по обе стороны Атлантики. Многочисленные аналитики пытаются строить прогнозы насчет исторической встречи. Кто-то придерживается оптимистического взгляда на исход переговоров, кто-то сохраняет скепсис. В любом случае, равнодушных к анонсированному общению лидеров Кремля и Белого дома точно нет.
"Местоположение имеет значение, заявил бывший президент США Дональд Трамп, магнат в сфере недвижимости, — так начинается аналитический материал американского канала CNN. — Несколько мгновений спустя он объявил, что Аляска — территория, проданная Россией Соединенным Штатам 158 лет назад за 7,2 миллиона долларов, станет местом, где России президент Владимир Путин попытается реализовать свою земельную сделку века, заставив Киев отдать участки земли.
Условия, сложившиеся вокруг пятничного саммита, благоприятствуют Москве, а Киев и его европейские союзники с понятным ужасом отреагировали на ранние идеи представителя Трампа Стива Уиткоффа о том, что Украина уступит остатки Донецкой и Луганской областей в обмен на прекращение огня.
Стоит остановиться и поразмыслить над тем, как могло бы выглядеть предложение Уиткоффа, отмечает CNN. Россия близка к тому, чтобы окружить два ключевых города Донецка, Покровск и Константиновку, и в ближайшие недели может фактически поместить в осаду украинские войска, обороняющие эти два центра. Передача этих двух городов может быть чем-то, что Киев в любом случае предпримет для сбережения ресусрсов в предстоящие месяцы. Остальная часть Донецка — в основном города Краматорск и Славянск — представляет собой гораздо более неприятную перспективу. Москва была бы в восторге от сцен, когда города эвакуируются, а российские войска входят в них без единого выстрела, продолжает CNN.
Отказ Владимира Зеленского уступить землю рано утром в субботу отражает реальную дилемму главнокомандующего, пытающегося справиться с гневом своих военных.
Что Украина могла бы получить взамен в результате «обмена», о котором говорил Трамп? Возможно, крошечные участки приграничных территорий, занятых Россией в Сумской и Харьковской областях — часть предполагаемой «буферной зоны», — но, по сути, не более того, предполагает CNN.
Главная цель — прекращение огня. При этом, напоминает CNN, Путин уже давно считает, что немедленное прекращение огня, которого требуют Соединенные Штаты, Европа и Украина в течение нескольких месяцев, невозможно, поскольку сначала должна быть проведена техническая работа по мониторингу и логистике. Вряд ли он изменил бы свое мнение сейчас.
Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал Аляску прекрасным местом для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой и предположил, что уже было предложено провести повторный саммит в России.
Неудивительно, что на Западе подобная картина вызывает с трудом скрываемый ужас. «Существует риск того, что мы увидим дружелюбие между Трампом и Путиным, которое позволяет президенту США терпеть больше технических встреч между их сотрудниками по поводу того, что и когда будет заключено в рамках любого соглашения о прекращении огня, — отмечает CNN. — Затем Киеву может быть представлен план обмена территориями, который полностью отвечает интересам Москвы, при этом старые ультиматумы США о помощи и обмене разведданными будут зависеть от их согласия на сделку, которую мы видели ранее. Президент Франции Эммануэль Макрон снова разговаривает по телефону с Трампом, и все начинается сначала».
«Что изменилось с тех пор, как Трамп в последний раз обнаружил, что его мышление каким-то образом возвращается на российскую орбиту, примерно во время скандала в Овальном кабинете с Зеленским? Сейчас есть два элемента, которых не было тогда», — анализирует CNN.
Во-первых, указывает CNN, нельзя игнорировать тот факт, что Индия и Китай — первая рискует столкнуться в повышением американских тарифов на 25% через две недели, а второй все еще ждет, чтобы узнать, какой ущерб ему грозит, — в последние дни разговаривали по телефону с Кремлем. Возможно, они послужили некоторым стимулом для встречи Путина с Трампом или, по крайней мере, снова стали больше говорить о дипломатии на словах, и могут быть обеспокоены тем, что вторичные санкции Трампа ставят под угрозу их импорт энергоносителей.
Во-вторых, Трамп утверждает, что его отношение к Путину изменилось, отмечает CNN. «Разочарован», «подтрунивает надо мной» — все это новшества в его лексиконе, касающиеся главы Кремля. В то время как Трамп, похоже, без особых усилий может удержаться от того, чтобы не причинить Москве настоящую боль, позволяя угрозам и ультиматумам оставаться без ответа, он окружен союзниками и республиканцами, которые будут напоминать ему о том, как далеко он заходил по этим дорогам раньше.
«Третья угроза санкций со стороны Трампа исчезла, и его войска вступают в период стратегического усиления на фронтах, — подчеркивает благоприятную для российского лидера ситуацию CNN. — Он получил первое за десять лет приглашение в США, чтобы обсудить мир на Украине без Украины, обсудить сделку, при которой ему даже не придется сражаться, чтобы получить часть остальной территории, которую он хочет. И это до того, как бывший сотрудник КГБ начнет оказывать свое очевидное магическое воздействие на Трампа. До пятницы осталось шесть дней, но даже на таком расстоянии это напоминает медленное поражение Киева».