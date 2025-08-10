На Западе саммит Трампа и Путина на Аляске назвали «медленным поражением Украины»

Стоит остановиться и поразмыслить над тем, как могло бы выглядеть предложение Уиткоффа, отмечает CNN. Россия близка к тому, чтобы окружить два ключевых города Донецка, Покровск и Константиновку, и в ближайшие недели может фактически поместить в осаду украинские войска, обороняющие эти два центра. Передача этих двух городов может быть чем-то, что Киев в любом случае предпримет для сбережения ресусрсов в предстоящие месяцы. Остальная часть Донецка — в основном города Краматорск и Славянск — представляет собой гораздо более неприятную перспективу. Москва была бы в восторге от сцен, когда города эвакуируются, а российские войска входят в них без единого выстрела, продолжает CNN.