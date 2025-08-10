Иран угрожает «коридору Трампа» после сделки между Азербайджаном и Арменией

Однако Сулейманов отказался говорить о том, когда будет подписано окончательное мирное соглашение, отметив, что Алиев сказал, что хочет, чтобы это произошло как можно скорее. По словам Сулейманова, осталось только одно препятствие: Армения должна была внести поправки в свою конституцию, чтобы исключить упоминание о Нагорном Карабахе: «Азербайджан готов подписать соглашение в любое время, как только Армения выполнит самое основное обязательство по устранению своих территориальных претензий к Азербайджану в своей конституции».