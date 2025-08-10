Тысячи жителей воюющей страны устроили протест против планов оккупации

Тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером, чтобы выступить против плана Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в Газе. Днем ранее канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что кабинет безопасности принял решение захватить город Газа, расширив военные операции на разрушенной палестинской территории, несмотря на широкую общественную оппозицию и предупреждения военных, что этот шаг может подвергнуть опасности заложников.
По данным организаторов, субботняя демонстрация в Тель-Авиве собрала более 100 000 протестующих. Участники требовали немедленного прекращения военной кампании и освобождения заложников, сообщает Reuters.
«Это не просто военное решение. Это может стать смертным приговором для людей, которых мы любим больше всего», — заявила на митинге Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана, умоляя Дональда Трампа вмешаться и немедленно положить конец войне.
Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны, чтобы обеспечить освобождение оставшихся 50 заложников, удерживаемых боевиками в Газе. Израильские официальные лица считают, что около 20 заложников все еще живы.
Израильское правительство столкнулось с резкой критикой внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны некоторых своих ближайших европейских союзников, в связи с объявлением о расширении военных действий, отмечает Reuters. Ожидается, что кабинет министров в полном составе даст свое согласие уже в воскресенье.
Большинство заложников были освобождены в результате дипломатических переговоров. Переговоры о прекращении огня, которые могли бы привести к освобождению большего числа заложников, в июле провалились.
«Они (правительство) фанатики. Они совершают действия, противоречащие интересам страны», — говорит 69-летний пенсионер Рами Дар, приехавший из близлежащего пригорода Тель-Авива.
В Тель-Авиве часто проходят митинги с призывами к правительству заключить соглашение о прекращении огня и заложниках с ХАМАСОМ, который разжег войну своим нападением в октябре 2023 года.
«Честно говоря, я не эксперт или что-то в этом роде, но я чувствую, что после двух лет борьбы успеха не было», — сказала 45-летняя Яна, которая присутствовала на митинге со своим мужем и двумя детьми. «Я задаюсь вопросом, будут ли иметь какое-либо значение дополнительные жизни для обеих сторон, не только израильтян, но и жителей Газы».
Около 1200 человек, в основном израильтян, были убиты и 251 человек был доставлен в Газу во время нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года. С тех пор в Газе было убито более 400 израильских солдат, напоминает Reuters.
Протестующие размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, выражающие гнев в адрес правительства или призывающие Трампа принять меры, чтобы помешать Нетаньяху осуществить планы по эскалации войны. Небольшое количество протестующих держали в руках фотографии детей, убитых военными в Газе.
Израильские военные убили более 61 000 палестинцев в ходе войны, по данным министерства здравоохранения Газы, которое заявило в субботу, что по меньшей мере 39 человек были убиты за прошедший день.
Некоторые союзники израильского премьер-министра по ультраправой коалиции настаивают на полном захвате Газы. Военные же предупредили, что это может поставить под угрозу жизни заложников в Газе. Ультраправый министр Бецалель Смотрич, сторонник продолжения войны, выступил в субботу с заявлением, в котором раскритиковал Нетаньяху и призвал к аннексии значительной части сектора Газа.
Нетаньяху заявил Fox News в интервью, которое вышло в эфир в четверг, что военные намерены взять под контроль всю Газу, но Израиль не хочет удерживать эту территорию.
В заявлении канцелярии премьер-министра, опубликованном рано утром в пятницу, говорилось, что военные захватят город Газа, но прямо не говорилось, захватят ли израильские войска всю территорию.