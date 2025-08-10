Глава Пентагона поделился скандальным видео про женщин

Репост Хегсета в четверг появился на фоне того, что администрация Трампа наращивает усилия по продвижению христианского национализма, пишет The Guardian. Этот толчок последовал за возобновлением альянса Дональда Трампа с правыми христианами во время его второго президентского срока, в ходе которого был издан указ о создании федеральной целевой группы для расследования того, что он называет «антихристианской предвзятостью» в правительственных учреждениях.