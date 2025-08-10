Глава Пентагона поделился скандальным видео про женщин

Министр обороны США Пит Хегсет недавно поделился видеозаписью, в которой несколько пасторов заявляют, что женщинам больше не следует разрешать голосовать, что побудило одну американскую прогрессивную евангелическую организацию выразить обеспокоенность.
В четверг Хегсет перепостил репортаж CNN, посвященный пастору Дугу Уилсону, христианскому националисту, который является соучредителем Общины реформатских евангелических церквей (CREC), базирующейся в Айдахо, в котором священнослужитель выдвигает идею о том, что женщины не должны голосовать.
«Я хотел бы видеть эту нацию христианской нацией, и я хотел бы, чтобы этот мир был христианским миром», — сказал Уилсон.
Тоби Самптер, другой пастор, давший интервью CNN, сказал: «В моем идеальном обществе мы голосовали бы всей семьей. Обычно я сам отдаю свой голос, но я бы проголосовал, обсудив это со своей семьей».
Прихожанка, у которой было взято интервью для этого выпуска, отметила, что считает своего мужа главой семьи, и добавила: «Я действительно подчиняюсь ему».
Хегсет опубликовал почти семиминутный репортаж с подписью: «Весь Христос для всей жизни».
Позже в видео Уилсон говорит, что он не верит в то, что женщины должны занимать руководящие должности в вооруженных силах или быть способными выполнять важные боевые задачи.
В заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла в субботу говорилось, что Хегсет «является гордым членом церкви, связанной с CREC».
«Министр очень высоко ценит многие труды и учения мистера Уилсона».
Хегсет и его семья присутствовали на церемонии открытия церкви Уилсона в Вашингтоне в июле, сообщает CNN.
Дуг Пэйджитт, пастор и исполнительный директор прогрессивной евангелической организации «Голосуй за общее благо», рассказал Associated Press, что идеи, изложенные в видео, являются взглядами, которых придерживается «небольшая группа христиан», и сказал, что «очень тревожит» то, что Хегсет их развивает.
Репост Хегсета в четверг появился на фоне того, что администрация Трампа наращивает усилия по продвижению христианского национализма, пишет The Guardian. Этот толчок последовал за возобновлением альянса Дональда Трампа с правыми христианами во время его второго президентского срока, в ходе которого был издан указ о создании федеральной целевой группы для расследования того, что он называет «антихристианской предвзятостью» в правительственных учреждениях.
В феврале президент Трамп также создал религиозный отдел Белого дома, заявив, что он будет давать ему рекомендации «относительно изменений в политике, программах и практике» и консультироваться с внешними экспертами по «борьбе с антисемитскими, антихристианскими и дополнительными формами антирелигиозных предубеждений».
В мае Хегсет пригласил своего личного пастора Брукса Поттейгера в Пентагон, чтобы тот возглавил первое из нескольких христианских молитвенных служений, которые министр обороны проводит в здании правительства в рабочее время. Сотрудники министерства обороны и военнослужащие сообщили, что получили приглашения на мероприятие по электронной почте от правительства.
Первая поправка к конституции США запрещает правительству устанавливать государственную религию. Но административная служба судов США заявляет, что точное определение «установления» в этом контексте исторически было неясным, особенно с учетом того, что конституция также защищает право всех граждан исповедовать свою религию в целом так, как им заблагорассудится.