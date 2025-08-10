«Мы в состоянии войны»: либералы начали «грязную борьбу» против Трампа

Эту точку зрения разделяет еще один давний сторонник создания независимых комиссий по перераспределению округов. Норм Эйзен, юрист и соучредитель беспартийной группы Democracy Defenders Action, выступающей за свободные и справедливые выборы, сказал: «Говорят, что никогда не следует брать с собой нож во время перестрелки. Я считаю, что на перестрелку следует брать с собой базуку. Я считаю, что сейчас у нас нет иного выбора, кроме как ответить массированными продемократическими действиями на эти автократические маневры Трампа и его сторонников в Техасе. Я поддерживаю каждый демократический штат, у которого есть возможность максимально увеличить число округов. Если Техас моргнет, они тоже могут отступить».