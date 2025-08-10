«Мы в состоянии войны»: либералы начали «грязную борьбу» против Трампа

В США политический раскол между республиканцами и демократами приобретает все большую остроту. Кен Мартин, председатель Национального комитета Демократической партии, выступая в Чикаго на днях, заявил. «Это не Демократическая партия вашего деда, которая использовала бы карандаш для поножовщины. Это новая демократическая партия. Мы берем с собой нож для поножовщины, и мы собираемся бороться с огнем огнем».
Это было предельно честное признание того, к чему привело десятилетие политической деятельности Дональда Трампа, пишет The Guardian. Уходят вежливые демократы, играющие по правилам, убежденные, что Maga — это проходящий этап, лихорадка, которая пройдет. Пришло новое поколение воинственных демократов, готовых снять перчатки и вести грязную борьбу.
Причиной такого подхода «выжженной земли» является стремление Трампа получить больше мест от республиканцев в Палате представителей в преддверии решающих промежуточных выборов в следующем году с помощью джерримендеринга — процесса манипулирования электоральными картами в пользу одной партии, а не другой, объясняет The Guardian.
По настоянию президента республиканцы из Техаса предложили создать новые избирательные округа в Конгрессе, чтобы лишить демократов пяти мест, ослабить избирательные права миллионов цветных людей и еще больше исказить и без того глубоко партийную карту в этом штате.
Трамп также направил своего вице-президента Джей Ди Вэнса в Индиану, чтобы обсудить изменение границ с губернатором штата и лидерами законодательных органов в надежде получить одно или два места от республиканцев. А высокопоставленный республиканский лидер во Флориде объявил о планах начать перераспределение полномочий в родном штате президента.
После нескольких месяцев бездействия и разобщенности в ответ на действия Трампа демократы теперь обрели голос и заняли твердую позицию. Законодатели-демократы из Техаса бежали из своего родного штата, чтобы лишить республиканцев кворума и предотвратить голосование по предложенной новой карте.
Губернаторы-демократы допускали возможность поспешного перекраивания карт своих собственных штатов в отместку, даже если их возможности ограничены. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии, выступает за демократический джерримендеринг в своем штате: «Дональд Трамп пытается сорвать выборы 2026 года. Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как это происходит».
Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер и губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул также заявили о своем намерении добиваться изменения границ штата, чтобы нейтрализовать действия республиканцев. Прицкер осудил Трампа как «мошенника» и сказал: «Насколько я понимаю, все уже решено».
Стоя рядом с шестью демократами из Техаса, которые искали убежища в Нью-Йорке, Хочул сказала журналистам: «Я устала вести эту борьбу со связанными за спиной руками. Мы находимся в состоянии войны, и именно поэтому мы снимаем перчатки — и я говорю: “Начинайте”.
Их поддерживают видные партийные деятели, такие как Эрик Холдер, бывший генеральный прокурор при президенте Бараке Обаме. Холдер, чья организация долгое время проводила кампанию за прекращение джерримендеринга, на этой неделе признал, что изменил свою позицию и теперь считает, что демократы должны отреагировать на это своим собственным перераспределением.
Холдер сказал New York Times: «Я думаю, что демократами движет законный ответ. Я имею в виду, это как если бы немцы вторглись во Францию. Вы собираетесь просто сказать: “Что ж, мы против войны и за разрешение споров мирным путем”? Иногда приходится браться за оружие. И когда мы сталкиваемся с этими авторитарными, антидемократическими действиями, нам приходится браться за оружие».
Эту точку зрения разделяет еще один давний сторонник создания независимых комиссий по перераспределению округов. Норм Эйзен, юрист и соучредитель беспартийной группы Democracy Defenders Action, выступающей за свободные и справедливые выборы, сказал: «Говорят, что никогда не следует брать с собой нож во время перестрелки. Я считаю, что на перестрелку следует брать с собой базуку. Я считаю, что сейчас у нас нет иного выбора, кроме как ответить массированными продемократическими действиями на эти автократические маневры Трампа и его сторонников в Техасе. Я поддерживаю каждый демократический штат, у которого есть возможность максимально увеличить число округов. Если Техас моргнет, они тоже могут отступить».
Происходящая в середине десятилетия гонка с перераспределением территорий вызывает беспокойство у некоторых наблюдателей. Они опасаются, что демократы пожертвуют высокими моральными устоями, применяя антидемократические меры во имя демократии, что напоминает высказывание, которое часто приписывают майору армии США во время войны во Вьетнаме: «Необходимо разрушить город, чтобы спасти его».
Эйзен признает «огромную опасность» гонки на выживание. Но он добавил: «Если мы будем тратить время на то, чтобы ломать руки по этому поводу, мы можем обнаружить, что потеряли нашу демократию, пока медлили. Преемственность американской демократии может зависеть от того, быстро ли “синие” штаты отреагируют на то, что начали Трамп и Техас. Демократия не переживет такой асимметрии.».
Республиканцы отреагировали на попытки техасских демократов затянуть процедуру более агрессивно, чем четыре года назад. Сенатор Джон Корнин заявил, что ФБР согласилось помочь разыскать техасских демократов. Губернатор Грег Эббот заявил, что он предпринимает юридические действия, чтобы отстранить десятки из них от должности.
Ньюсом, потенциальный кандидат в президенты на выборах 2028 года, также придерживается принципа «без перчаток». Он назвал Трампа «хладнокровным лжецом», подал на него в суд за незаконную федерализацию национальной гвардии и, когда глава пограничной службы Том Хоман пригрозил арестом, парировал: «Арестуйте меня. Давай покончим с этим, крутой парень». Ньюсом подал иск о клевете на $ 787 млн против Fox News, обвинив телеканал в ложном утверждении, что он солгал о телефонном разговоре с Трампом в июне.
Саймон Розенберг, стратег-демократ, сказал: «Вы видите, что эпоха Клинтонов, Пелоси и Байденов уступает место новой эре демократических лидеров. Появились Джей Би Притцкер, Гэвин и Жасмин Крокетт. Вы видите, как в этой схватке появляются новые голоса, чего и следовало ожидать при демократии. Здесь нет единого ответственного лица.».
Розенберг утверждает, что, даже ведя более агрессивную борьбу, демократы обязаны четко обозначить ценности, которые они стремятся защищать. «Мы боремся за будущее нашей страны и за нашу демократию», — сказал он. «Сейчас мы должны действовать, руководствуясь патриотизмом и любовью к стране, и позволить ей быть нашей полярной звездой и путеводной силой во всем этом. Отказ от борьбы означает, что вы уступаете и заранее подчиняетесь. В данном случае, именно здесь мы решили подвести черту. Теперь мы должны бороться за это и победить.».