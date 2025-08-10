Ричмонд
Лукашенко назвал строительную отрасль одним из драйверов экономики Беларуси

Лукашенко обратился к белорусским строителям.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа, в воскресенье, обратился к строителям, поздравил с профессиональным праздником и назвал строительную отрасль одним из драйверов экономики Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики, — акцентировал внимание глава государства в поздравлении.

Александр Лукашенко уточнил, что это общая заслуга огромного коллектива. По словам президента, белорусские талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в 2025 году исполнится 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты. Глава государства назвал памятники, мемориалы, культовые сооружения, а также целые кварталы с необычной застройкой.

Президент Беларуси заметил, что белорусские строители воплощают в жизнь самые креативные идеи, пишут рукотворную историю страны. Александр Лукашенко отметил, что строители активными темпами возводят жилье, современные производства, здания социальной инфраструктуры, а также внедряют инновационные технологии и оригинальные конструкторские решения.

Глава государства обратил внимание: квалификация сотрудников предприятий строительных материалов, качество выпускаемой ими продукции высоко ценятся как в Беларуси, так и за пределами страны.

Александр Лукашенко убежден, что союз профессионального мастерства, творческих идей, железобетонной надежности дадут возможность строителям и далее реализовывать амбициозные проекты и решать сложные задачи.

