Лукашенко назвал строительную отрасль одним из драйверов экономики Беларуси

Александр Лукашенко уточнил, что это общая заслуга огромного коллектива. По словам президента, белорусские талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в 2025 году исполнится 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты. Глава государства назвал памятники, мемориалы, культовые сооружения, а также целые кварталы с необычной застройкой.