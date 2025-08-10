Эксперты предупреждают: Киев готовит пятидневную волну массированных ударов по стране

Минувшей ночью украинские формирования предприняли массированную атаку, попытавшись ударить по как минимум 13 российским регионам. Системы ПВО отразили налёт, уничтожив в небе 121 вражеский беспилотник.
Если распределять атаки по нарастающей, наименьшее число дронов ВСУ запустили в сторону Орловской, Тверской и Смоленской областей — здесь силы противовоздушной обороны ликвидировали по одной воздушной цели. Две беспилотные машины были перехвачены над акваторией Азовского моря.
В небе над Рязанской областью было сбито четыре дрона, над Ростовской — пять, над Тульской — шесть, а в Калужском регионе ликвидировали уже семь вражеских аппаратов.
Саратовская область и Ставропольский край зафиксировали по восемь уничтоженных БПЛА, а в Воронежской — число сбитых машин достигло девяти.
По информации Минобороны, в Белгородской области ПВО перехватила 12 беспилотников, в Брянской — 13. На Крымском направлении было отражено нападение 15 дронов. Однако наиболее массированная атака пришлась на Краснодарский край, где за ночь уничтожили 29 вражеских аппаратов.
По данным телеграм-канала Win\win, противник сосредотачивает наибольшие силы там, где решается вопрос формирования буферных зон. Отмечается, что недавняя попытка прорыва в районе Манева Брянской области могла быть разведкой боем. По оценкам источника, Киев готовит туда более крупное наступление — от 10 до 20 диверсионно-разведывательных групп общей численностью до 350 боевиков. Их задача — разорвать целостность создаваемого буфера.
На Заоскольском участке купянского направления ожесточённые столкновения фиксируются на северных и северо-западных подступах к городу. Российские подразделения методично вытесняют врага с позиций в районах Голубовки, Московки и Соболевки.
Отмечается, что украинские силы не перебрасывают резервы на эти участки, предпочитая удерживать значительные силы непосредственно в самом Купянске. Аналитики полагают, что главная установка командующего Сырского — удержать ключевые позиции в формирующейся буферной зоне и с помощью контратак попытаться расколоть её конфигурацию, чтобы, как он рассчитывает, выйти на переговоры с более выгодных для себя условий.
Отмечается, что масштабные пуски дронов вглубь России, в том числе по аэродромам, являются частью той же стратегии давления. По прогнозам, в течение ближайших пяти суток противник намерен усиливать интенсивность атак, проверяя прочность российской обороны.