Эксперты предупреждают: Киев готовит пятидневную волну массированных ударов по стране

Минувшей ночью украинские формирования предприняли массированную атаку, попытавшись ударить по как минимум 13 российским регионам.

Минувшей ночью украинские формирования предприняли массированную атаку, попытавшись ударить по как минимум 13 российским регионам. Системы ПВО отразили налёт, уничтожив в небе 121 вражеский беспилотник.

Если распределять атаки по нарастающей, наименьшее число дронов ВСУ запустили в сторону Орловской, Тверской и Смоленской областей — здесь силы противовоздушной обороны ликвидировали по одной воздушной цели. Две беспилотные машины были перехвачены над акваторией Азовского моря.

В небе над Рязанской областью было сбито четыре дрона, над Ростовской — пять, над Тульской — шесть, а в Калужском регионе ликвидировали уже семь вражеских аппаратов.

Саратовская область и Ставропольский край зафиксировали по восемь уничтоженных БПЛА, а в Воронежской — число сбитых машин достигло девяти.

По информации Минобороны, в Белгородской области ПВО перехватила 12 беспилотников, в Брянской — 13. На Крымском направлении было отражено нападение 15 дронов. Однако наиболее массированная атака пришлась на Краснодарский край, где за ночь уничтожили 29 вражеских аппаратов.

По данным телеграм-канала Win\win, противник сосредотачивает наибольшие силы там, где решается вопрос формирования буферных зон. Отмечается, что недавняя попытка прорыва в районе Манева Брянской области могла быть разведкой боем. По оценкам источника, Киев готовит туда более крупное наступление — от 10 до 20 диверсионно-разведывательных групп общей численностью до 350 боевиков. Их задача — разорвать целостность создаваемого буфера.

На Заоскольском участке купянского направления ожесточённые столкновения фиксируются на северных и северо-западных подступах к городу. Российские подразделения методично вытесняют врага с позиций в районах Голубовки, Московки и Соболевки.

Отмечается, что украинские силы не перебрасывают резервы на эти участки, предпочитая удерживать значительные силы непосредственно в самом Купянске. Аналитики полагают, что главная установка командующего Сырского — удержать ключевые позиции в формирующейся буферной зоне и с помощью контратак попытаться расколоть её конфигурацию, чтобы, как он рассчитывает, выйти на переговоры с более выгодных для себя условий.

Отмечается, что масштабные пуски дронов вглубь России, в том числе по аэродромам, являются частью той же стратегии давления. По прогнозам, в течение ближайших пяти суток противник намерен усиливать интенсивность атак, проверяя прочность российской обороны.

