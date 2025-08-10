Дружественная России страна убрала с границы пропагандистские громкоговорители

Северная Корея убирает пропагандистские громкоговорители в приграничных районах в рамках усилий по ослаблению напряженности. Неделю назад Сеул демонтировал свои громкоговорители на границе, и Пхеньян, похоже, следует их примеру, поскольку президент Ли Чжэ Мен стремится улучшить отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея начала демонтаж некоторых пропагандистских громкоговорителей, направленных на Юг, в некоторых районах приграничной зоны, после аналогичных шагов Сеула, предпринятых в попытке ослабить напряженность, пишет The Guardian.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не раскрыл информацию о местах, где северокорейцы демонтировали громкоговорители, и заявил, что необходимо дополнительное подтверждение того, происходит ли демонтаж во всех районах, добавив, что он продолжит мониторинг соответствующих мероприятий.
«Действия северокорейских военных по удалению громкоговорителей, направленных против Южной Кореи, были обнаружены в некоторых частях прифронтовой зоны с утра субботы», — сообщили военные в сообщении для журналистов в субботу.
Это заявление является редким признаком сближения между двумя Кореями с тех пор, как президент Ли Чжэ Мен стал южнокорейским президентом в июне, сменив консервативного сторонника жесткой линии Юн Сок Ёля после его недолгой попытки ввести военное положение.
Вскоре после того, как Ли вступил в должность, его администрация отключила пропагандистские передачи с критикой северокорейских властей, поскольку надеялась возобновить зашедший в тупик диалог со своим соседом. Южнокорейские военные заявили, что Север также прекратил вещание в июне.
Неделю назад Южная Корея начала демонтаж своих собственных динамиков, из которых транслировались мировые новости и информация о демократическом и капиталистическом обществе, а также музыка в стиле Кей-поп. Считается, что звук разносится по территории Северной Кореи более чем на 20 км, пишет The Guardian.
Ранее жители южнокорейской границы жаловались, что северокорейские громкоговорители транслировали раздражающие звуки, в том числе вой животных и удары в гонги, в ответ на пропагандистские передачи Южной Кореи.
Предыдущее консервативное правительство Южной Кореи возобновило ежедневные трансляции по громкоговорителям в июне прошлого года, после многолетнего перерыва, в отместку за то, что Северная Корея запустила наполненные мусором воздушные шары в сторону Юга, напоминает The Guardian.
Новый южнокорейский президент Ли предпринял дальнейшие меры по улучшению отношений с Пхеньяном, призвав общественные организации приостановить распространение листовок с критикой Севера и отложив некоторые ежегодные совместные военные учения с США, которые пройдут в ближайшие недели в рамках учений «Щит свободы Ульчи».
Формально две Кореи по-прежнему находятся в состоянии войны после корейской войны 1950−1953 годов, закончившейся лишь перемирием, и за последние несколько лет отношения между ними по вину США и Сеула заметно ухудшились.