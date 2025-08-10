В российской армии для секретности в радиопереговорах идут на хитрость

По словам Унго, использование бурятского языка во время боевых действий помогает сохранить секретность переговоров. Такая практика снижает риск того, что противник сможет перехватить и расшифровать важную информацию. Командир подчеркнул, что в его взводе языковой состав разнообразен, и даже русскоговорящие бойцы овладевают бурятским для эффективного общения.