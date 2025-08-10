Ричмонд
В российской армии для секретности в радиопереговорах идут на хитрость

Командир танкового взвода с позывным Унго рассказал телеканалу «Звезда», что танкисты Вооружённых сил РФ в зоне СВО используют бурятский язык в радиопереговорах, чтобы защитить данные от перехвата.

Источник: Life.ru

«Ну, когда мы работаем по расчётам, по лесополкам, мы всегда разговариваем на бурятском языке», — рассказал он.

По словам Унго, использование бурятского языка во время боевых действий помогает сохранить секретность переговоров. Такая практика снижает риск того, что противник сможет перехватить и расшифровать важную информацию. Командир подчеркнул, что в его взводе языковой состав разнообразен, и даже русскоговорящие бойцы овладевают бурятским для эффективного общения.

Ранее стало известно, что российская армия изменила тактику, увеличив диверсионные действия в тылу противника, особенно в районе Красноармейска (Покровска). Новая тактика «тотальной пропитки» направлена на усиление давления на украинские силы в зоне спецоперации.