Почти 5 млн рублей выделено в Минске на «школьные» выплаты многодетным

Столичные власти решили выплатить более 146 рублей многодетным родителям на каждого ребенка-школьника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Из местного бюджета в столице в этом году выделено 4,8 млн рублей на матпомощь многодетным перед новым учебным годом, сообщила зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская.

«Размер выплат на каждого обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) составит 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения или 146,3 рубля», — цитирует Василевскую агентство «Минск-новости».

Она также сообщила, что с 1 августа выплаты перечислены уже для более чем 10 тыс. детей. Чтобы получить такую матпомощь, многодетным родителям нужно обратиться в школу, где учится ребенок.

Туда необходимо предоставить пакет документов:

  • заявление;
  • копию свидетельства о рождении ребенка;
  • удостоверение многодетной семьи;
  • документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Минске (справку из ЖЭСа, паспортные данные);
  • выписку из лицевого счета Беларусбанка.

Матпомощь выплачивается с 1 августа по 1 сентября. В прошлом году сумма матпомощи была меньше и составляла 129,9 рубля на ребенка.