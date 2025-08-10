Почти 5 млн рублей выделено в Минске на «школьные» выплаты многодетным

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Из местного бюджета в столице в этом году выделено 4,8 млн рублей на матпомощь многодетным перед новым учебным годом, сообщила зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская.
«Размер выплат на каждого обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) составит 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения или 146,3 рубля», — цитирует Василевскую агентство «Минск-новости».
Она также сообщила, что с 1 августа выплаты перечислены уже для более чем 10 тыс. детей. Чтобы получить такую матпомощь, многодетным родителям нужно обратиться в школу, где учится ребенок.
Туда необходимо предоставить пакет документов:
- заявление;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- удостоверение многодетной семьи;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Минске (справку из ЖЭСа, паспортные данные);
- выписку из лицевого счета Беларусбанка.
Матпомощь выплачивается с 1 августа по 1 сентября. В прошлом году сумма матпомощи была меньше и составляла 129,9 рубля на ребенка.