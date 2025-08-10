Осужденный на 20 лет Анатолий Быков поздравил строителей с праздником

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия строителя — одна из самых почётных и уважаемых в нашей стране. От результатов вашего труда во многом зависят динамичное развитие экономики и благополучие людей. Рабочие, инженерно-технические кадры, проектировщики, труженики сопутствующих отраслей — это золотой фонд российской строительной индустрии.