Осужденный на 20 лет Анатолий Быков поздравил строителей с праздником

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, отбывающий 20-летний срок в колонии, поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом говорится в Telegram-канале Анатолий Быков/Актуальное.
"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия строителя — одна из самых почётных и уважаемых в нашей стране. От результатов вашего труда во многом зависят динамичное развитие экономики и благополучие людей. Рабочие, инженерно-технические кадры, проектировщики, труженики сопутствующих отраслей — это золотой фонд российской строительной индустрии.
Перед службой в армии в далёком 1979 году я закончил строительный техникум в Назарово, поэтому об этой профессии знаю не понаслышке", — отметил Анатолий Быков.
Бизнесмен поблагодарил всех, кто возводит жилые дома и производственные объекты, занимается отделочными работами, благоустраивает парки, восстанавливает разрушенные святыни.
«Низкий поклон всем вам. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — поздравил Быков.